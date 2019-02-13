Не поделили арестанта: Кива и Вилкул внесли два залога за полицейского-драчуна «ложись, Бандера» (ДОКУМЕНТ)

Александр Вилкул, фото: NewsOne

https://racurs.ua/n118108-ne-podelili-arestanta-kiva-i-vilkul-vnesli-dva-zaloga-za-policeyskogo-drachuna-lojis-bandera.html

Racurs.ua

Кандидат в президенты Украины, лидер «Оппозиционного блока» Александр Вилкул также внес залог за полицейского Василия Мельникова, которого подозревают в избиении 9 февраля в Киеве члена движения С14 во время конфликта между активистами и правоохранителями у Подольского райотдела столицы. Инцидент получил особую огласку, поскольку в момент избиения раздается фраза «ложись, Бандера».

По словам Вилкула, залог он внес не из-за «Бандеры», а «потому что „ложись“».

«Полицейский выполнял свой долг. В экстремальных условиях. Когда боевики напали именно на Подольский райотдел», — отметил Вилкул на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Также политик опубликовал скан соответствующего платежного поручения из «УкрСиббанка».

Однако, незадолго до этого об уплате взноса за Мельникова заявил еще один кандидат в президенты, лидер Соцпартии Илья Кива, который также опубликовал сканы документов, подтверждающих оплату более 115 тыс. грн залога, но уже в «ПриватБанке».

Как впоследствии отметил в Фейсбуке Вилкул, о параленьной уплате залога главой полицейского профсоюза Кивой он уже потом узнал из СМИ.

«Вот и хорошо. Не важно как, главное, чтобы парень вышел сегодня», — резюмировал Вилкул.

Напомним, по мнению Кивы, субботний инцидент под Подольским райотделом был направлен на дискредитацию полиции.