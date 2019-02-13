Нападение на пограничника в «Краковце»: двое мужчин устроили бунт на границе (ВИДЕО)

Нападение на пограничника в «Краковце»: двое мужчин устроили бунт на границе / Фото: ГПСУ

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Нападение на пограничника в «Краковце» произошло сегодня. Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, двое гражданин Украины утром 13 февраля на микроавтобусе «Мерседес» приехали в пункт пропуска с целью выезда в соседнюю страну.

Пограничники сообщили, что транспортное средство граждан не имеет международного страхового сертификата. Возмущенные мужчины напали на военнослужащего, а затем заблокировались в своем авто.

«На место происшествия прибыли дежурные силы пункта пропуска и наряд полиции», — отметили в ГПСУ.

По словам пограничников, мужчины не реагировали на просьбы охранников покинуть транспортное средство, поэтому военнослужащим пришлось применить силу.

«Нарушители задержаны. Их привлекли к административной ответственности», — добавили пограничники.

В ГПСУ напомнили, что международный страховой сертификат «Зеленая карта» во всех странах имеет унифицированную форму и его наличие является обязательным условием для водителей, которые планируют выехать за границу на собственном автомобиле в страны-члены международной системы.

Напомним, ранее сообщалось, что владельцы так называемых «евроблях» блокировали движение в семи пунктах пропуска на западной границе, в частности, со Словакией, Польшей и Венгрией.