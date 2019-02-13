Вызывающий удивление: новый вид пауков обнаружили ученые. Фото: Позитайм.ru

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Racurs.ua

Новый вид пауков обнаружили ученые в Африке. Представителей вида отнесли к подсемейству пауков-птицеедов.

Отмечается, что у нового вида на спине расположен мягкий рог. Ученые дали ему название Ceratogyrus attonitifer, которое можно перевести как «вызывающий удивление», сообщает «Популярная механика».

Новый вид пауков был выявлен в рамках исследования National Geographic Okavango Wilderness Project. Ученые изучали биологическое разнообразие южноафриканского региона на территории Анголы.

Исследователи на данный момент не знают для чего предназначается указанный мягкий рог. Также отмечается, что эта часть насекомых вовсе непохожа на подобные образования у других видов тарантулов.

В тоже время ученым удалось исследовать новый подвид пауков-птицеедов. Сообщается, что они любят охотиться на насекомых и являются ядовитыми. Но их яд не опасен для человека, смертельный исход после укуса этого вида тарантулов может произойти из-за предоставления медицинской помощи в недостаточном объеме.