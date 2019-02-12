Большинство видов насекомых исчезнут через несколько десятилетий (ИНФОГРАФИКА)

Большинство видов насекомых исчезнут через несколько десятилетий. Фото: YouTube

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Racurs.ua

Большинство видов насекомых исчезнут через несколько десятилетий. К таким выводам пришли ученые, подсчитав скорость, с которой начали вымирать насекомые.

Так, согласно исследованиям австралийских экологов, на данный момент снижается численность 41% видов насекомых, а скорость, с которой они вымирают составляет 2,5% биомассы в год, сообщает Biological Conservation.

Биологи проанализировали научные работы за последние 40 лет и выяснили, что с каждым годом начинает вымирать 1% видов насекомых и на сегодняшний день эта цифра составляет 41%. В Европе падает численность 71% видов чешуекрылых, а в Средиземноморье — более 60% видов жуков навозников.

Отмечается, что на замену вымирающим видам появляются немногочисленные новые насекомые, которые менее чувствительны к загрязнениям и могут выжить в разных экосистемах. Так, на данный момент появились такие новые виды, как металловидка Путнама и изменчивая коровка.

Одной из основных причин, по которым вымирают целые виды насекомых, является изменение или исчезновение среды обитания. По указанной причине вымерло 49,7% видов. Второй по важности причиной является загрязнение окружающей среды (28,5% видов). Также среди причин вымирания видов насекомых были названы биологические причины (17,6%) и изменение климата (6,9%).