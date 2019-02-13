Кива внес залог за полицейского, подозреваемого в избиении активиста организации С14 (ВИДЕО)

Илья Кива, фото: «Українські новини»

https://racurs.ua/n118096-kiva-vnes-zalog-za-policeyskogo-kotorogo-podozrevaut-v-izbienii-chlena-nacionalisticheskoy.html

Racurs.ua

Кандидат в президенты Украины, лидер Социалистической партии Илья Кива внес 115 тыс. грн залога за полицейского Василия Мельникова, которого подозревают в избиении члена организации С14 во время конфликта между демонстрантами и полицией у здания Подольского райуправления в Киеве 9 февраля.

Об этом Кива сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук и опубликовал соответствующее видео.

«Залог внесен. Теперь мы будем ждать решения суда. Закон один для всех», — отметил Кива после уплаты суммы залога.

Кива считает, что субботний инцидент был направлен прежде всего на дискредитацию полиции.

«Министр внутренних дел занял четкую независимую позицию — позицию закона и сделал ряд громких заявлений, что он не даст фальсифицировать выборы в Украине. Это очень не удобно сегодня для действующей власти», — убежден лидер Соцпартии.

По мнению Киви, существуют группы провокаторов, которые и в дальнейшем будут дискредитировать и деморализовуваты полицию.

Внесение залога Кива также объяснил тем, что он главой профсоюза полицейских, а потому защищать правоохранителей — его обязанность.

Лидер Соцпартии убежден, что суд разберется в этом деле.

«Я считаю, если офицер виноват — он должен понести наказание. Но до этого момента — презумпция невиновности», — отмечает Кива.

На вопрос журналистов о происхождении суммы залога, Кива отметил, что это его личные сбережения — в 2017 году он задекларировал около миллиона гривен.

Напомним, ранее правоохранители заявляли, что группа лиц пыталась 9 февраля штурмовать управления полиции в Киеве.

Со своей стороны, пострадавшие активисты утверждают, что только пришли поддержать задержанных полицией товарищей.