Имущество Захарченко снова арестовано. Фото: volynnews.com

https://racurs.ua/n118095-imuschestvo-zaharchenko-snova-arestovano-genprokuratura.html

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Имущество экс-главы МВД Украины Виталия Захарченко вновь арестовали (предыдущий арест был отменен 30 января). Решение о повторном аресте имущества по ходатайству следователя принял Печерский райсуд Киева 7 февраля.

Также подана апелляция на решение суда об отмене ареста 26-ти объектов недвижимости, связанных с Захарченко, в рамках дела об отмывании средств и незаконном обогащении. Соответствующую жалобу в суд прокурор направил 1 февраля, но ее еще не рассматривали, сообщила Генеральная прокуратура Украины в ответ на запрос «Радіо Свобода».

Кроме того, в Генпрокуратуре напомнили, что в апреле прошлого года суд разрешил осуществлять специальное досудебное расследование в отношении Захарченко по подозрению в организации умышленных убийств и покушений на участников акций протеста в центре Киева в феврале 2014 года и террористического акта на столичной улице Институтской.

Также среди нарушений, инкриминируемых Захарченко, есть организация превышения власти и служебных полномочий правоохранителями с целью препятствования проведению собраний, демонстраций и митингов, что привело к массовым жертвам среди митингующих.

Как известно, Захарченко руководил МВД Украины в 2011—2014 годах. После Революции достоинства он бежал в РФ, где получил гражданство страны-агрессора. В Украине его разыскивают как подозреваемого в расстрелах митингующих на Майдане.

Напомним, 1 февраля генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что расследование дела о расстрелах на Майдане завершено и в ближайшее время материалы пойдут в суд.