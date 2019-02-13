«РФ вооружает и возглавляет боевые действия на Донбассе»: Волкер перечислил невыполненные Москвой минские обязательства

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Racurs.ua

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер обнародовал на своей странице в Twitter инфографику, которая демонстрирует перечень невыполненных Москвой минских обязательств.

«В свете заседание Совбеза ООН по минских соглашениям публикуем детальную инфографику о невыполнении Россией своих обязательств», — написал Волкер.

Американский дипломат также напомнил, что четыре года назад Россия подписала комплекс мероприятий по выполнению минских договоренностей, первым пунктом которого было прекращение огня с 14−15 февраля. Примерно через неделю Россия и ее приспешники захватили Дебальцево.

«И спустя четыре года Россия продолжает ежедневно нарушать минские соглашения», — резюмировал Волкер.

Напомним, минувшей ночью во время созванного Россией по случаю четвертой годовщины подписания минских соглашений заседания Совбеза ООН прозвучали мощные заявления США, Германии, Франции, Великобритании, Бельгии и других партнеров о поддержке Украины. Постоянные представители этих стран призвали Россию прекратить агрессию против Украины и выполнить свои обязательства.

Кроме этого, постпред Германии в ООН Кристоф Гойсген отметил, что Украина переживает не «внутренний конфликт», а вторжение РФ, поскольку российские солдаты продолжают оккупировать Донбасс и Крым.