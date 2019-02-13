ООН: Минские соглашения не выполняются, конфликт на востоке Украины не заморожен

Во вторник состоялось заседание Совбеза ООН, фото: publicdomainpictures.net

https://racurs.ua/n118087-oon-minskie-soglasheniya-ne-vypolnyautsya-konflikt-na-vostoke-ukrainy-ne-zamorojen.html

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Секретариат Организации Объединенных Наций (ООН) не считает конфликт на востоке Украины спящим или замороженным.

Об этом во время созванного Россией по случаю четвертой годовщины подписания Минских договоренностей заседания Совета Безопасности ООН, которое началось во вторник, заявил помощник Генсека ООН Мирослав Енча, сообщает издание «Новости ООН».

Енча подчеркнул, что ООН не является стороной Минских договоренностей, однако организация неоднократно выражала поддержку Трехсторонний контактной группе ОБСЕ, нормандской четверке и другим участникам мирного процесса.

Однако, обратил внимание заместитель генсека, участники Минских договоренностей «или не хотят, или не могут договориться по ключевым вопросам», а уже достигнутых договоренностей не соблюдают.

В частности, он подчеркнул, что военнослужащие с обеих сторон сблизили свои позиции в «серых зонах» и применяют тяжелое вооружение.

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко отметил, что действия России на Донбассе «создают непреодолимую преграду к мирному решению конфликта» и не свидетелствуют о ее стремлении урегулировать конфликт.

В частности, отметил Ельченко, Россия с 2015 года 18 раз нарушала договоренности о режиме прекращения огня.

Постпред Украины подчеркнул, что Россия предлагает только выборочное соблюдение Минских договоренностей, акцентируя внимание на политических аспектах, которые она интерпретирует по своему, полностью игнорируя обязательства в сфере безопасности и гуманитарной сфере.

По словам Ельченко, мир в регионе может обеспечить миротворческая операция под эгидой ООН и Украина готова к конструктивному обсуждению этого вопроса.

В то же время постоянный представитель России в ООН Василий Небендзя заявил, что ответственность за ситуацию несут западные государства, которые «срежиссировали антигосударственный переворот» в Украине и «выдали Киеву индульгенцию на совершенно любые действия».

В ответ на слова Небендзи, постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делатр заявил, что конфликт в Украине не является никаким «умышленным планом Запада».

«За этим столом присутствуют страна-агрессор и страна, которая подверглась агрессии», — отметил Делатр.

Напомним, в декабре 2018 года представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Евгений Марчук заявил, что линия соприкосновения на Донбассе наполовину не совпадает с определенной минскими договоренностями.