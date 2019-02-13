В Гражданском кодексе Украины 11 глав дословно скопированы из ГК РФ. Иллюстрация: фрагмент картины Франсиско Гойя. Портрет Гаспара Ховельяноса, 1798

https://racurs.ua/n117985-proekt-grajdanskogo-kodeksa-ukrainy-nachinalsya-tremya-glavami-doslovno-perepisannymi-iz-gk-rf.html

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Проект Гражданского кодекса Украины был создан под лозунгом «Зачем выделяться?», а потому был очень похож сначала на проект ГК РФ, а впоследствии — на Гражданский кодекс РФ. Об этом в интервью «Ракурсу» рассказала адвокат Зорислава Ромовская.

По ее словам, проект ГК Украины начинался тремя главами, дословно переписанными из ГК РФ. Плагиатной, слово в слово, была значительная часть книги «Обязательственное право», автором которой считалась Н. Кузнецова.

«Надеялись, наверное, на то, что этого „братского заимствования“ никто не увидит. Никому и в голову тогда не могло прийти, что такое воровство возможно. Заимствовать мысли — это нормально. Но чтобы переписывать! Это какой был бы позор!» — отметила юрист.

Она также рассказала, что написала письменный протест и получила разрешение переписать эти первые три главы: «Своими» считаю главы «Сделки», «Физические лица». Разрешили мне написать книгу вторую «Личные неимущественные права» (у россиян по этому поводу — всего три статьи). Выиграла у Я. Шевченко «тендер» на написание книги «Наследственное право» и главы «Дарение».

Статус народного депутата (1998 год) дал Зориславе Ромовской новые возможности для борьбы за украинский Гражданский кодекс. Она добилась права провести научное редактирование проекта. Внесла концептуальные изменения в «Исковую давность». По-новому была написана книга третья «Право собственности и другие вещные права», почти вся общая часть обязательственного права. Обновила многие нормы по отдельным видам договоров, в частности, в главах «Наем», «Пожизненное содержание», «Хранение». Изменения коснулись и недоговорных обязательств. Инициировала полное обновление книги «Право интеллектуальной собственности», отрицательную рецензию на которую прислал Кабмин.

«К сожалению, — говорит Зорислава Ромовская, — отредактировать, обновить весь проект за короткое время было невозможно. Поэтому сегодня в ГК целых 11 глав (8−11, 54, 61, 65, 71−74), дословно скопированных у „старшего брата“, в качестве доказательства и упрека одновременно».