Поножовщина в детсаду из-за удаления из родительского чата: в РФ мать одного из воспитанников напала с ножом на другую

Поножовщина из-за удаления из родительского чата: мать одного из воспитанников ударила ножом другую. Фото: Знамя.Калуга

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Racurs.ua

Мать одного из воспитанников детского сада в Санкт-Петербурге напала с ножом на другую из-за удаления из группы родительского комитета в WhatsApp.

Инцидент произошел в детском саду № 45 Санкт-Петербурга еще 5 февраля, сообщает сегодня «Московский комсомолец».

Потерпевшая рассказала о нападении в соцсетях. Она отметила, что после удаления матери одного из воспитанников детского сада из родительского чата, в мессенджере ей стали приходить сообщения с угрозами. Однако немного позже отправитель их сам удалил.

На данный момент потерпевшая ищет свидетелей нападения, которые помогли ей вызвать полицию и скорую помощь. Отмечается, что вскоре после инцидента нападавшая была задержана, нож у нее был изъят. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту нападения.

Ранее сообщалось, что в Беларуси школьник напал с ножом на учительницу и трех учеников. В результате нападения погибли двое.