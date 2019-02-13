НАПК направило предписания Гриневич, Кубиву, Вятровичу и нескольким чиновникам местного уровня

НАПК направило предписания шести чиновникам, фото: rostovgazeta.ru

https://racurs.ua/n118092-napk-napravilo-predpisaniya-grinevich-kubivu-vyatrovichu-i-neskolkim-chinovnikam-mestnogo-urovnya.html

Racurs.ua

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) направило шести должностным лицам предписания о нарушении требований закона «О предотвращении коррупции».

В частности, речь идет о случаях нарушения требований законодательства по урегулированию конфликта интересов, сообщает пресс-служба НАПК.

Так, министру образования и науки Украины Лилии Гриневич вынесено предписание в отношении председателя Комитета по физическому воспитанию и спорту возглавляемого ею ведомства, который не принял мер по урегулированию конфликта интересов у бывшего начальника Херсонского областного отделения Комитета по физическому воспитанию и спорту Минобразования Юрия Кана, в прямом подчинении которого находилась его жена.

Министру экономического развития и торговли Украины Степану Кубиву вынесено предписание относительно Екатерины Охотницкой, которая, выполняя обязанности директора ГП «Институт подготовки кадров промышленности», не сообщила о наличии у нее потенциального конфликта интересов — совместной работы с матерью.

Председатель Подгаецкого районного совета Тернопольской области Ирина Баран получила предписание в отношении главного врача Подгаецкой центральной районной коммунальной больницы Игоря Кушнира, у которого НАПК выявило потенциальный конфликт интересов — в этом медицинском учреждении работает его жена.

Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович получил предписание в связи с непредоставлением необходимой информации по запросу НАПК. Законодательство предусматривает, что давать ответ на такие запросы агентства чиновники должны в течение десяти рабочих дней.

Аналогичные предписания также получили городской глава Каховки Андрей Дяченко и Юрковецький сельский голова Анатолий Рапацкий.

Предписания НАПК обязательны для исполнения. За их невыполнение предусмотрен штраф в размере от 100 до 250-ти необлагаемых минимумов (от 1,7 тыс. грн до 4,25 тыс. грн).

Напомним, в июне 2018 года Гриневич получила предписание от НАПК из-за ректора Черкасского государственного технологического университета Олега Григора, который работал вместе со своей женой.