Появление Стоунхенджа объяснили шведские ученые. Фото: GuruTurizma.ru

https://racurs.ua/n118091-poyavlenie-stounhendja-obyasnili-shvedskie-uchenye.html

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Появление Стоунхенджа объяснили ученые из Гетеборгского университета в Швеции. Исследователи считают, что Стоунхендж построили представители древней культуры, которые проживали на северо-западе Франции.

Отмечается, что мегалиты в Великобритании не единственные в Европе, первое подобное сооружение было возведено на территории Франции, сообщает Phys.org.

Также сообщается, что подобные каменные строения были сооружены на побережьях Средиземного моря и Атлантического океана. Эти сведения подтвердили радиоуглеродные анализы двух тысяч исторических памятников.

В тоже время исследователи отмечают, что, возможно, древние французы не возводили Стоунхендж, однако они могли вдохновить представителей других культур воздвигнуть его. Если указанная теория подтвердится, то ученые смогут доказать, что первобытные общества были более продвинутыми, чем считалось ранее.

Шведские ученые также отметили, что им удалось опровергнуть теорию о том, что Стоунхендж соорудили выходцы из Азии.

Отметим, что самое известное мегалитическое сооружение Великобритании было построено около 2500 лет до н.э. До сих пор истинное назначение Стоунхенджа не известно.