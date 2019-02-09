Штурм управления полиции в Киеве. Фото: Главред

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Группа неизвестных лиц пыталась штурмовать управление полиции в Киеве. Неизвестные устроили драку с полицейскими.

Отмечается, что неизвестные люди решили штурмовать управление столичной полиции после задержания нескольких участников акции «Кто заказал Гандюк», которая состоялась сегодня на Контрактовой площади, сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киеве.

Правоохранители отмечают, что группа поддержки задержанных лиц устроила потасовку и драку с полицейскими. Также к полицейским протестующие применили газовые баллончики. В результате штурма пострадали трое полицейских, их госпитализировали.

Также правоохранители сообщили о задержании около 40 человек, наиболее активных участников штурма. При досмотре задержанных были обнаружены ножи и «наган». По факту штурма и избиения правоохранителей были открыты уголовные производства. Задержанных подозревают в совершении действий предусмотренных ч. 2 ст. 345 (насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В то же время участники акции отрицают штурм полицейского отделения. Они отмечают, что только пришли к управлению поддержать задержанных знакомых. Полицейские сразу начали задерживать всех, даже тех, кто не участвовал в акции на Контрактовой площади. Также участники акции называют недопустимым поведение полицейских при задержании на Подоле. Они рассказывают об использовании силовых методов в отношении активистов.

С видео можно сделать как минимум два предварительных вывода: о чрезмерном применении силы полицией и избиении людей, которые уже лежат на земле и не оказывают сопротивление.

Из того, что зафиксировано на видео, можно сделать, как минимум, два предварительных вывода: о чрезмерном использовании силы полицией и избиении лиц, которые лежали и не оказывали сопротивления.