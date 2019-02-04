Акция «Кто заказал Гандзюк» началась под Администрацией президента в Киеве (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Акция «Кто заказал Катю Гандзюк» в Киеве. Фото: Радио Свобода

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Акция «Кто заказал Катя Гандзюк» началась 4 февраля под зданием Администрации президента в Киеве.

Активисты планируют узнать, когда заказчики убийства Екатерины Гандзюк будут лишены своих должностей. Об этом говорится на странице сообщества «Кто заказал Катю Гандзюк» в Facebook.

«Три месяца со дня смерти Кати Гандзюк. Виновные в ее убийстве не наказаны», — отмечают организаторы акции.

Активисты также планируют провести митинг под офисом партии ВО «Батькивщына».

Как известно, 31 июля 2018 года неизвестные облили серной кислотой Екатерину Гандзюк, вследствие чего активистка получила ожоги 30% тела. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Подозреваемый в убийстве активистки Алексей Левин пропал еще 19 августа 2018 года. В январе 2019 года СБУ объявила его в розыск.

Напомним, 29 января правоохранители в Киеве задержали нескольких участников акции «Кто заказал Гандзюк», которая прошла перед съездом партии «Блок Петра Порошенко». Активисты развернули баннер и устроили пиротехническое шоу.