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Ракурс
На участников составили протокол об админнарушении. Фото: Іван Оберемко

В Киеве прошла акция «Кто заказал Гандзюк»: на участников составили протокол об админнарушении (ФОТО)

29 янв 2019, 15:54
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Участников акции «Кто заказал Гандзюк», которая прошла перед съездом Блока Петра Порошенко, задержали правоохранители.

Активисты развернули баннер и устроили пиротехническое шоу. Несколько активистов были задержаны, сообщает «Рубрика».

Впрочем, вскоре задержанных участников акции отпустили. Отмечается, что активисты хотят привлечь внимание президента Петра Порошенко к расследованию дела Гандзюк. Также участники акции требуют исключить из рядов партии Гордеева и Рищука, которых связывают с организаторами убийства Екатерины Гандзюк.

В отношении одного из активистов Сергея Стерненко правоохранители составили протокол о ненадлежащем уведомлении о проведении акции.

В Киеве прошла акция «Кто заказал Гандзюк». Фото: vasyl.arbuzov

Напомним, вчера на заседании Временной следственной комиссии в Верховной Раде отец убитой Виктор Гандзюк назвал имена возможных заказчиков, среди которых руководство Херсонского облсовета и облгосадминистрации.


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