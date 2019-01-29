В Киеве прошла акция «Кто заказал Гандзюк»: на участников составили протокол об админнарушении (ФОТО)

На участников составили протокол об админнарушении. Фото: Іван Оберемко

https://racurs.ua/n117435-v-kieve-proshla-akciya-kto-zakazal-gandzuk-na-uchastnikov-sostavili-protokol-ob-adminnarushenii.html

Racurs.ua

Участников акции «Кто заказал Гандзюк», которая прошла перед съездом Блока Петра Порошенко, задержали правоохранители.

Активисты развернули баннер и устроили пиротехническое шоу. Несколько активистов были задержаны, сообщает «Рубрика».

Впрочем, вскоре задержанных участников акции отпустили. Отмечается, что активисты хотят привлечь внимание президента Петра Порошенко к расследованию дела Гандзюк. Также участники акции требуют исключить из рядов партии Гордеева и Рищука, которых связывают с организаторами убийства Екатерины Гандзюк.

В отношении одного из активистов Сергея Стерненко правоохранители составили протокол о ненадлежащем уведомлении о проведении акции.

Напомним, вчера на заседании Временной следственной комиссии в Верховной Раде отец убитой Виктор Гандзюк назвал имена возможных заказчиков, среди которых руководство Херсонского облсовета и облгосадминистрации.