«Динамо» на последних минутах вырвало ничью в матче с «Олимпиакосом» в Лиге Европы (ФОТО)

"Динамо" выдержало натиск трибун в Пирее, фото — УЕФА

https://racurs.ua/n118192-dinamo-na-poslednih-minutah-vyrvalo-nichu-v-matche-s-olimpiakosom-v-lige-evropy-foto.html

Racurs.ua

Киевское «Динамо» на последних минутах спаслось от поражения в матче с «Олимпиакосом» в Лиге Европы, вырвав на последних минутах ничью 2:2.

«Динамо» сыграло первый официальный матч 2019 года — в Пирее киевляне провели выездной поединок 1/16 финала с греческим «Олимпиакосом».

Уже в начале матча киевляне пропустили гол от Ахмеда Хассана. Он воспользовался пасом Костаса Фортуниса и с близкого расстояния расстрелял ворота Бойко.

«Динамо» отыгралось после точного удара Виталия Буяльского, который забил с паса Томаша Кенджеры. Второй гол в матче греки забили перед перерывом, когда Жилю Диашу удался шикарный удар с дальней дистанции.

После перерыва хозяева имели несколько хороших шансов, чтобы увеличить преимущество в счете, но не воспользовались своими моментами. Зато «Динамо» атаковало до последних минут и реализовало свой эпизод у чужих ворот — Беньямин Вербич забил второй гол киевлян.

Ответный матч в Киеве состоится через неделю, 21 февраля.