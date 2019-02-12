Матчи Лиги чемпионов начнутся с минуты молчания в память о погибшем в авиакатастрофе футболисте

Погибший Эмилиано Сала, фото — УЕФА

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Racurs.ua

Сегодняшние поединки в Лиге чемпионов и Лиге Европы начнутся с минуты молчания в память о погибшем в авиакатастрофе над Ла-Маншем аргентинском нападающем Эмилиано Сале.

Акции состоятся перед началом всех матчей еврокубков, которые будут сыграны на этой неделе, сообщает 12 февраля официальный сайт УЕФА.

Например, сегодня первыми после зимнего перерыва возобновят участие в Лиге чемпионов «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен», «Рома» и «Порту».

«Призываю болельщиков по всей Европе в ближайшие дни почтить его память», — цитирует сайт УЕФА президента этой организации Александра Чеферин.

УЕФА почтит память нападающего французского «Нанта» Эмилиано Салы, перешедшего в валлийский «Кардиффа», но во время перелета в Великобританию погибшего в авиакатастрофе.

Самолет упал в Ла-Манш 21 января, несколько недель продолжались поиски и тело Салы идентифицировали 7 февраля