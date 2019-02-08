Гибель футболиста Эмилиано Сала подтвердили криминалисты. Фото:

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Racurs.ua

Гибель футболиста Эмилиано Сала подтвердили британские криминалисты.

После проведения всех экспертиз и опознания, тело, найденное под обломками легкомоторного самолета, было идентифицировано как останки профессионального футболиста Эмилиано Сало, сообщает полицейское управление графства Дорсет на своей странице в Twitter.

Отмечается, что обломки самолета в проливе Ла-Манш было найдено лишь 3 февраля почти через две недели после исчезновения самолета. Поисковые работы продолжаются так долго из-за сложных погодных условий. Идентификация тела, найденного под обломками, была проведена вчера.

Напомним, об исчезновении с радаров самолета с известным футболистом стало известно 22 января. Отмечается, что в тот день шел сильный дождь и спасатели предполагали, что авария могла произойти именно из-за сложных погодных условий. Спасательно-поисковые работы продолжались двое суток, затем операция поиска была продолжена за счет частных пожертвований семьи игрока.

Ранее сообщалось, что Эмилиано Сала за несколько дней до авиакатастрофы перешел в британский клуб «Кардифф Сити». За его трансфер клуб заплатил 15 млн фунтов. Отмечается, что это рекордная сумма за футболиста, которую заплатил этот футбольный клуб.