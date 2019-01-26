Родные пропавшего футболиста Эмилиано Салы собрали более 100 тыс. евро для возобновления поисковой операции

Эмилиано Сала исчез еще 21 января. Фото: Радио Свобода

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Поиски пропавшего футболиста Эмилиано Салы призывают продолжить его родственники. Они собрали для возобновления операции почти 109 тыс. евро.

Родня все еще надеется найти футболиста и пропавшего пилота. Спасательную поисковую операцию на днях прекратила полиция. Об этом сообщает I. Sport со ссылкой L’Equipe.

Звездный нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси тоже призвал полицию, которая занимается поиском пропавшего футболиста, не прекращать спасательную операцию. Кроме того, он выразил поддержку родным Салы.

«Пока есть хоть какие-то шансы и надежда, мы просим продолжить поиски Салы. Моя поддержка родным и близким Эмилиано» — написал Месси на собственной странице в Instagram.

Напомним, вечером 21 января над Ла-Маншем исчез самолет с футболистом британского клуба «Кардифф Сити» Эмилиано Сала. Инцидент произошел в 13 км от британского побережья в дождливую погоду. Кроме Сала на борту находился пилот. Сам аргентинский нападающий успел записать аудиосообщение в самолете и опубликовать его в своей группе в мессенджере WhatsApp.

Недавно, 23 января спасатели обнаружили обломки самолета недалеко от места исчезновения. Ни пилота, ни футболиста не нашли, а впоследствии полиция прекратила поиски.