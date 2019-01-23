Обломки пропавшего над Ла-Маншем самолета обнаружили спасатели

Обнаружили обломки самолета, который исчез над Ла-Маншем. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

Обломки самолета, в котором футболист Эмилиано Сала летел из французского Нанта в британский Кардифф, обнаружили в воде неподалеку от места исчезновения.

Сейчас в этот район направили спасательную шлюпку, неподалеку также находится рыбацкая лодка. Об этом заявил глава поисково-спасательной группы Джон Фитцджеральд, сообщается на странице Guernsey Police в Twitter.

По его словам, спасатели обнаружили в воде подушку, ярко-оранжевый предмет рядом с тускло окрашенной коробкой и множество белых предметов, которые плавают возле куска белого металла.

Полицейские с острова Грэнси предполагают, что пропавшие пилот и футболист смогли спастись. Правоохранители рассматривают несколько вариантов: они где-то приземлились, но не выходят на связь или же они упали в воду, а их подобрал корабль, однако они не выходят на связь. Также не исключается вариант того, что летчик и спортсмен могли воспользоваться спасательным плотом. Четвертый вариант — самолет упал в воду и люди оказались в воде.

Напомним, вечером 21 января над Ла-Маншем исчез самолет с футболистом британского клуба «Кардифф Сити» Эмилиано Сала. Инцидент произошел в 13 км от британского побережья в дождливую погоду. Кроме Сала на борту находился еще один человек.

Ранее сообщалось, что аргентинский футболист Эмилиано Сала успел записать аудиосообщение в самолете и опубликовать его в своей группе в мессенджере WhatsApp.