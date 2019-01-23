Уламки зниклого над Ла-Маншем літака виявили рятувальники

Виявили уламки літака, який зник над Ла-Маншем. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

Уламки літака, в якому футболіст Еміліано Сала летів із французького Нанта до британського Кардіффа, виявили у воді неподалік від місця зникнення.

Наразі в цей район спрямували рятувальну шлюпку, неподалік також перебуває рибальський човен. Про це заявив глава пошуково-рятувальної групи Джон Фітцджеральд, повідомляється на сторінці Guernsey Police у Twitter.

За його словами, рятувальники виявили у воді подушку, яскраво-помаранчевий предмет поруч із тьмяно пофарбованою коробкою та безліч білих предметів, що плавають біля шматка білого металу.

Поліцейські з острова Гренсі припускають, що зниклі пілот та футболіст змогли врятуватися. Правоохоронці розглядають декілька варіантів: вони десь приземлилися, але не виходять на зв’язок, або ж вони впали у воду, а їх підібрав корабель, проте вони не виходять на зв’язок. Також не виключається варіант того, що льотчик та спортсмен могли скористатися рятувальним плотом. Четвертий варіант — літак впав у воду й люди опинилися у воді.

Нагадаємо, ввечері 21 січня над Ла-Маншем зник літак із футболістом британського клубу «Кардіфф Сіті» Еміліано Сала. Інцидент стався за 13 км від британського узбережжя в дощову погоду. Окрім Сала на борту перебувала ще одна людина.

Раніше повідомлялося, що аргентинський футболіст Еміліано Сала встиг записати аудіоповідомлення в літаку й опублікувати його в своїй групі в месенджері WhatsApp.