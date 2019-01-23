Вчені назвали нову дату і причину смерті Олександра Македонського. Фото: Крамола

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Причину смерті Олександра Македонського назвали вчені з університету Отаго в Новій Зеландії.

Доктор Кетрін Хол висунула нову версію щодо причини смерті Олександра Македонського: полководця погубив синдром Гієна-Барре, повідомляє Naked Science, посилаючись на роботу Хол.

Синдром Гієна-Барре представляє собою множинне ураження периферичних нервів. Вчена знайшла схожість симптомів синдрому з тими, які були у Олександра Македонського. У полководця була підвищена температура, болі в животі та прогресуючий параліч, але водночас він зберігав ясність розуму до самої смерті.

Найбільшою загадкою в смерті Олександра Македонського було те, що після фіксації факту смерті його тіло не гнило і не розкладалося протягом шести днів. Хол вважає, що весь цей час полководець був живий, але повністю паралізований. Факт смерті був встановлений на підставі відсутності дихання, а наявність пульсу ніхто не перевіряв. Вчена заявила про те, що при паралічі дихання могло стати ледь помітним. Таким чином, полководця вважали мертвим на шість днів раніше моменту настання смерті.

Раніше вважалося, що Олександр Македонський помер 10 або 13 червня 323 року до н. е. після десяти днів лихоманки. На даний момент існує безліч версій щодо причини смерті полководця, але жодна не доведена. Найпопулярніші свідчать про смерть від малярії або від лихоманки Західного Нілу.