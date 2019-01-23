Ученые назвали новую дату и причину смерти Александра Македонского. Фото: Крамола

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Причину смерти Александра Македонского назвали ученые из университета Отаго в Новой Зеландии.

Доктор Кэтрин Холл выдвинула новую версию относительно причины смерти Александра Македонского: погубил полководца синдром Гийена-Барре, сообщает Naked Science, ссылаясь на работу Холл.

Синдром Гийена-Барре представляет собой множественное поражение периферических нервов. Ученая нашла сходство множества симптомов синдрома с теми, которые были у Александра Македонского. У полководца была повышенная температура, боли в животе и прогрессирующий паралич, но в то же время он сохранял ясность ума до самой смерти.

Самой большой загадкой в смерти Александра Македонского было то, что после фиксации факта смерти его тело не гнило и не разлагалось на протяжение шести дней. Холл считает, что все это время полководец был жив, но полностью парализован. Факт смерти был установлен на основании отсутствия дыхания, а наличие пульса никто не проверял. Ученая заявила о том, что при параличе дыхание могло стать едва заметным. Таким образом, полководца сочли мертвым на шесть дней раньше момента наступления смерти.

Ранее считалось, что Александр Македонский умер 10 или 13 июня 323 года до н. э. после десяти дней лихорадки. На данный момент существует множество версий смерти полководца, но ни одна не доказана. Самые популярные говорят о смерти от малярии или от лихорадки Западного Нила.