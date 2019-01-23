ДТП в Харькове: идет допрос экспертов, проводивших дополнительную экспертизу Зайцевой (ТРАНСЛЯЦИЯ)

ДТП в Харькове: допрос экспертов, проводивших дополнительную экспертизу состояния Зайцевой / Фото: Скрін YouTube

https://racurs.ua/n117171-dtp-v-harkove-dopros-ekspertov-provodivshih-dopolnitelnuu-ekspertizu-sostoyaniya-zaycevoy.html

Racurs.ua

По делу о ДТП в Харькове в среду, 23 января, на заседании суда проходит допрос экспертов, которые проводили дополнительную судебно-медицинскую экспертизу в отношении водителя автомобиля «Лексус» Елены Зайцевой. Об этом в Facebook сообщает «UA: Харьков».

Вчера в суде свидетельствовала врач-нарколог Елена Федирко. По словам прокурора по делу Валерия Бухана, ее показания на обвинение не повлияют.

«По тем объяснениям, которые она предоставила, она не подтвердила факт нахождения обвиняемой Зайцевой в состоянии наркотического опьянения на момент дорожно-транспортного происшествия. Поэтому наша позиция в настоящее время остается прежней. Оснований для изменения обвинительного акта мы не видим», — сказал Бухан.

Напомним, 18 октября 2017 года после смертельной ДТП водителей Елену Зайцеву и Геннадия Дронова направили в Харьковский областной наркодиспансер для прохождения медицинского осмотра и отбора биологического материала. Осмотр провела врач-нарколог Федирко.

По словам адвоката пострадавших, к Дронову замечаний ни по осмотру, ни по анализам не было. У Зайцевой в ходе осмотра нарколог выявила признаки наркотического опьянения, которые подтвердили результаты лабораторных тестов (найдены опиаты). Позже была проведена судебно-токсикологическая экспертиза, также подтвердившая результаты предварительного исследования: в моче Зайцевой было наркотическое средство — кодеин и психотропное вещество — фенобарбитал. Следователь назначил еще одну экспертизу, но при этом не передал эксперту ни одного документа.

Затем врач-нарколог Федирко исчезла, а адвокатам потерпевших суд отказал в допросе судебных экспертов и медперсонала. Позже суд дал добро на дополнительную экспертизу, результат которой: «нет никакого вывода». И лишь 22 января 2019 года Федирко дала показания в суде.

В свою очередь, по информации стороны защиты пострадавших в ДТП, прокуроры не видят в наличии опиатов в анализах Зайцевой отягчающего обстоятельства.