ДТП у Харкові: триває допит експертів, які проводили додаткову експертизу Зайцевій (ТРАНСЛЯЦІЯ)

ДТП в Харкові: допит експертів, які проводили додаткову експертизу Зайцевої / Фото: Скрін YouTube

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У справі про ДТП в Харкові у середу, 23 січня, на засіданні суду триває допит експертів, які проводили додаткову судово-медичну експертизу щодо водія автомобіля «Лексус» Олени Зайцевої. Про це у Facebook повідомляє «UA: Харків».

Вчора у суді свідчила лікар-нарколог Олена Федірко. За словами прокурора у справі Валерія Бухана, її свідчення на обвинувачення не вплинуть.

«Із тих пояснень, які вона надала, вона не підтвердила факт перебування обвинувачуваної Зайцевої у стані наркотичного сп’яніння на момент дорожньо-транспортної події. Тому наша позиція на даний час не змінна. Підстав для зміни обвинувального акту ми не вбачаємо», — сказав Бухан.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року після смертельного ДТП, жертвами якого стали шестеро осіб, водіїв Олену Зайцеву і Геннадія Дронова направили до Харківського обласного наркодиспансеру для проходження медичного огляду та відбору біологічного матеріалу. Огляд проводила лікар-нарколог Федірко.

За словами адвоката потерпілих, до Дронова зауважень ні щодо огляду, ні щодо аналізів не було. У Зайцевої за підсумками огляду наркологом були виявлені ознаки наркотичного сп’яніння, які підтвердили результати лабораторних тестів (знайдено опіати). Пізніше була проведена судово-токсикологічна експертиза, яка також підтвердила результати попереднього дослідження: в сечі Зайцевої був наркотичний засіб — кодеїн, і психотропна речовина — фенобарбітал. Слідчий призначив ще одну експертизу, але при цьому не передав експерту жодного документа.

Після цього лікар-нарколог Федірко зникла, а адвокатам потерпілих суд відмовив у допиті судових експертів і медперсоналу. Пізніше суд дав добро на додаткову експертизу, результатом якої стала «відсутність висновку». Лише 22 січня 2019 року Федірко дала свідчення в суді.

У свою чергу, за інформацією сторони захисту постраждалих в ДТП, прокурори не вбачає у наявності опіатів в аналізах Зайцевої обтяжуючих обставин.