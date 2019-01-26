Германия откажется от использования угля для производства электроэнергии до конца 2038 года

Германия откажется от использования угля в энергетике. Фото: flickr.com

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Уголь в производстве электроэнергии Германия прекратит использовать до конца 2038 года.

Соответствующее решение приняла специальная комиссия. Немецкие чиновники заседали почти 21 час и обсуждали этот вопрос. Об этом 26 января сообщает DW со ссылкой на агентство dpa.

Возможно, что от угольной энергогенерации в Германии откажутся и раньше. Чиновники решили в 2032 году проверить, возможно ли отказаться от использования угля в 2035 году.

Эксперты подсчитали, что отказ от угля обойдется немецкому бюджету в 40 млрд евро. Эти деньги в течение двух десятилетий власти получат из федерального бюджета земли, где добывается уголь. Это — Бранденбург, Северная Рейн-Вестфалия, Саксония, Саксония-Ангальт.

Сейчас в Германии угольные теплоэлектростанции работают на мощности 12,5 гигаватт, они производят почти 30% всей электроэнергии в стране. К 2022 году власти планируют отключить от электросети ТЭС мощностью 12,5 гигаватт.

Как известно, Германия ранее приняла решение отказаться до 2022 года от атомной энергетики.

Напомним, власти американского штата Калифорния приняли закон, который обязал строителей оснащать новые дома солнечными батареями. С 2020 года застройщики должны будут возводить жилые сооружения, снабженные системой питания от энергии Солнца.