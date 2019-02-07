Нидерланды уверены, что Россия согласится на переговоры относительно сбитого над Донбассом «Боинга»

Место падения рейса MH17, фото — RFE/RL

https://racurs.ua/n117884-niderlandy-uvereny-chto-rossiya-soglasitsya-na-peregovory-po-sbitomu-nad-donbassom-boingu.html

Racurs.ua

Правительство Нидерландов уверено, что Россия согласится на переговоры относительно сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского «Боинга».

Соответствующее заявление пресс-секретаря МИД Нидерландов 7 февраля обнародовало агентство Reuters.

Пресс-секретарь ведомства сказала, что Нидерланды контактируют с Россией по дипломатическим каналам, но ожидают, что российские чиновники будут готовы встречаться для частных разговоров об ответственности за сбитый самолет.

«Мы все больше уверены, что вскоре начнем с россиянами переговоры», — сказала пресс-секретарь министерства.

«Ракурс» сообщал, что в 2018 году семьи погибших в катастрофе рейса МН17 обнародовали открытое письмо к РФ, в котором обвинили в сбитии лайнера руководство России. В мае прошлого года общая следственная группа обнародовала отчет, согласно которому Boeing «Малайзийских авиалиний» сбили над оккупированной Россией территории Украины с установки «Бук» 53-й зенитно-ракетной бригады вооруженных сил РФ.

Сотни родственников жертв готовят жалобу в Европейский суд по правам человека на Россию. Европейский Союз призвал РФ взять ответственность за сбитый самолет.