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Ракурс
Водитель троллейбуса избил пассажира, пытаясь выгнать его из салона, фото — Информатор

Ногами в голову: в Одессе водитель троллейбуса выгонял уснувшего в салоне пассажира (ВИДЕО)

7 фев 2019, 22:47
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В Одессе водитель троллейбуса пытался выгнать из салона пассажира с помощью физической силы. Свидетели избиения сняли инцидент на смартфон.

Избиение продолжилось и на остановке. Инцидент произошел на конечной остановке троллейбуса № 8, сообщает 8 февраля ТСН.

В Национальной полиции сегодня сообщили, что избиение произошло 2 февраля на территории Малиновского района Одессы, а пострадавшим оказался 28-летний местный житель.

Уголовное производство открыли по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины, начали экспертизу.

Пострадавший рассказал, что просто спал в салоне и не понимает причины нападения водителя.

«Он меня разбудил и начал бить в лицо», — рассказал пострадавший Михаил Хадеев. Он проходит судебно-медицинскую экспертизу и уже обратился с заявлением в полицию.

Впоследствии водитель пояснил, что бил человека, поскольку считал, что бездомный испачкал чистые сиденья в его троллейбусе.

Как только видео попало в сеть, водителя уволили. В КП «Одесгорэлектротранс» сообщили, что даже не слушали его объяснений. Видео драки коммунальное предприятие будет использовать, как учебный материал для будущих водителей.

Источник: Ракурс


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