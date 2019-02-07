Ногами в голову: в Одессе водитель троллейбуса выгонял уснувшего в салоне пассажира (ВИДЕО)https://racurs.ua/n117883-nogami-v-golovu-v-odesse-voditel-trolleybusa-vygonyal-passajira-kotoryy-zasnul-v-salone-video.htmlRacurs.ua
В Одессе водитель троллейбуса пытался выгнать из салона пассажира с помощью физической силы. Свидетели избиения сняли инцидент на смартфон.
Избиение продолжилось и на остановке. Инцидент произошел на конечной остановке троллейбуса № 8, сообщает 8 февраля ТСН.
В Национальной полиции сегодня сообщили, что избиение произошло 2 февраля на территории Малиновского района Одессы, а пострадавшим оказался 28-летний местный житель.
Уголовное производство открыли по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины, начали экспертизу.
Пострадавший рассказал, что просто спал в салоне и не понимает причины нападения водителя.
«Он меня разбудил и начал бить в лицо», — рассказал пострадавший Михаил Хадеев. Он проходит судебно-медицинскую экспертизу и уже обратился с заявлением в полицию.
Впоследствии водитель пояснил, что бил человека, поскольку считал, что бездомный испачкал чистые сиденья в его троллейбусе.
Как только видео попало в сеть, водителя уволили. В КП «Одесгорэлектротранс» сообщили, что даже не слушали его объяснений. Видео драки коммунальное предприятие будет использовать, как учебный материал для будущих водителей.