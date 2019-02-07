Слежку за одним из кандидатов в президенты будет расследовать полиция

В Украине продолжается скандал со слежкой за одним из участников избирательной гонки, фото — iTechua

https://racurs.ua/n117882-slejku-za-odnim-iz-kandidatov-v-prezidenty-budet-rassledovat-policiya.html

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Следователи Национальной полиции по заявлению одного из кандидатов в президенты Украины внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по статье Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни.

Пресс-служба Нацполиции не сообщает фамилию кандидата, отмечая только, что он 7 февраля обратился в милицию с заявлением о зафиксированных фактах слежки за ним неизвестными лицами.

Кроме того, следили и за его сотрудниками. Незаконные действия, по мнению заявителя, происходили 30 января — 4 февраля. Кандидат сообщил о фиксации фактов слежки за ним и после этого периода.

О слежке за собой и своей командой сегодня заявил каналу «1+1» Владимир Зеленский. Пресс-служба МВД вечером 7 февраля сообщила, что факты слежки происходили в Одессе во время фестиваля «Лига смеха».

Напомним, что 6 февраля в избирательном штабе кандидата в президенты Анатолия Гриценко заявили о прослушивании. Во время заседания Рады глава штаба внефракционный депутат Виктор Чумак продемонстрировал найденные устройства с проводами. Чумак также заявил, что найденные пять устройств запускают запись видео и аудио.

Чумак обвинил государство в причастности к установлению устройств для прослушивания и выразил сомнения по поводу того, что это могла сделать какая-то частная структура.