Выборы президента: в штабе Гриценко заявили о прослушивании. Фото: Российская газета

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В избирательном штабе кандидата в президенты Анатолия Гриценко заявили о прослушивании.

Во время заседания Верховной Рады председатель штаба внефракционный депутат Виктор Чумак продемонстрировал найденные устройства с проводами, сообщает «Украинская правда».

Чумак также заявил, что найденные пять устройств запускают запись видео и аудио. Также он призвал кандидатов в президенты тщательно проверить свои штабы на предмет устройств прослушивания.

Глава штаба также обвинил государство в причастности к установлению устройств для прослушивания и выразил сомнения по поводу того, что это могла сделать какая-то частная структура.

Также Чумак отметил, что они не будут обращаться в правоохранительные органы из-за этого инцидента, поскольку не верят в справедливое расследование. Недоверие к ГПУ у Чумака вызвали обвинения Луценко в распродаже военной техники украинской армии во времена руководства Минобороны Гриценко.

Раньше сообщалось, что вчера ЦИК зарегистрировал четырех малоизвестных кандидатов в президенты.