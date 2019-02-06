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Выборы президента: в штабе Гриценко заявили о прослушивании. Фото: Российская газета
Выборы президента: в штабе Гриценко заявили о прослушивании (ФОТО)https://racurs.ua/n117798-vybory-prezidenta-v-shtabe-gricenko-zayavili-o-proslushivanii-foto.htmlRacurs.ua
В избирательном штабе кандидата в президенты Анатолия Гриценко заявили о прослушивании.
Во время заседания Верховной Рады председатель штаба внефракционный депутат Виктор Чумак продемонстрировал найденные устройства с проводами, сообщает «Украинская правда».
Чумак также заявил, что найденные пять устройств запускают запись видео и аудио. Также он призвал кандидатов в президенты тщательно проверить свои штабы на предмет устройств прослушивания.
Глава штаба также обвинил государство в причастности к установлению устройств для прослушивания и выразил сомнения по поводу того, что это могла сделать какая-то частная структура.
Также Чумак отметил, что они не будут обращаться в правоохранительные органы из-за этого инцидента, поскольку не верят в справедливое расследование. Недоверие к ГПУ у Чумака вызвали обвинения Луценко в распродаже военной техники украинской армии во времена руководства Минобороны Гриценко.
Раньше сообщалось, что вчера ЦИК зарегистрировал четырех малоизвестных кандидатов в президенты.