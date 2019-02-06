«Стена» на границе с РФ: Госпогранслужба отчиталась о состоянии проекта / Фото: ТСН

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Проект «Стена» на границе с РФ реализован на 30%. Объемы строительства комплекса пограничных сооружений на российско-украинской границе соответствуют уровню финансирования проекта. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

«Он осуществляется в соответствии с финансированием. В настоящее время состояние реализации проекта достигло около 30%", — сказал Слободян в эфире «5 канала», пишет «Интерфакс-Украина».

По его словам, на участке в Харьковской области реализация проекта почти завершена. Уровень контроля над границей в этом регионе — практически 100%.

«Там практически нет нарушений государственной границы», — отметил Слободян.

Спикер Госпогранслужбы также рассказал о переносе сроков реализации проекта, подчеркнув, что строительство «Стены» никогда не останавливалось.

«Он в процессе все время… В первой редакции мы его должны были завершить в 2018 году», — напомнил представитель Госпогранслужбы.

Слободян подтвердил, что сначала, из-за недостатка финансирования, срок реализации проекта оттянулся до 2020 года, а затем — до 2021 года.

Напомним, проект «Стена» включает инженерно-техническое обустройство государственной границы с РФ, а также территорий, прилегающих к районам проведения ООС и аннексированного Крыма.

Напомним, в июле прошлого года НАБУ и САП завершили расследование о хищениях в ходе реализации проекта «Стена».