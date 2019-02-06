Трамп говорит: президент США рассказал о ключевых задачах Америки в мире

Речь Трампа в Конгрессе, фото — Reuters

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Racurs.ua

Дональд Трамп 5 февраля выступил перед Конгрессом США с ежегодной программной речью. Вторая за время пребывания на посту главы Белого дома речь Трампа длилась более полутора часов.

Ее основными геополитическими тезисами стала ситуация в Сирии и Афганистане, отношения с Северной Кореей и Россией, а также состояние международной торговли, сообщает «Голос Америки».

Трамп официально сообщил о месте и дате второго саммита с Ким Чен Ыном. Лидеры США и КНДР встретятся во Вьетнаме 27−28 февраля. CNN считает, что наиболее вероятными городами проведения саммита являются Ханой и Да Нанг.

Трамп убеждал Конгресс, что если бы не его избрали в 2016 году президентом, Соединенные Штаты в эти дни «были бы в состоянии войны с Северной Кореей». Глава Белого дома назвал отношения с Ким Чен Ыном «хорошими».

Трамп подтвердил решение об отзыве американской военной группировки из Сирии и Афганистана. Он уже не заявлял о победе над боевиками ИГИЛ, ограничившись словами об освобождении от их влияния больших территорий в Сирии и Ираке.

Трамп также предположил отзыв американских военных из Афганистана. Их должны заменить «мирные переговоры по политическому урегулированию ситуации». Эти слова прозвучали через несколько часов после завершения в Москве переговоров между представителями «Талибана» и правительства Афганистана.

Американские обозреватели убеждены, что РФ хочет перетянуть на себя влияние США в регионе. Государственный департамент поддержал инициативу «Талибана» создать представительство этой исламистской организации в Катаре, которое станет платформой для мирных переговоров.

Отдельно Трамп остановился на нарушении Россией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Президент фактически анонсировал возможность новой гонки вооружений, активным сторонником которой является советник по вопросам национальной безопасности Белого дома Джон Болтон. США вышли из договора, который ликвидировал все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного использования средней и малой дальности и гарантировал прекращение производства таких ракет в будущем.

Кроме этого, Трамп пообещал новое торговое соглашение с Мексикой, которое заменит Северо-Американское торговое соглашение о свободной торговле. Он также напомнил о выходе из иранской ядерной сделки и введении жестких санкций против Тегерана.

Глава Белого дома также предложил «зеркальный» законопроект о торговых тарифах в международной торговле. Вашингтон предлагает взимать с партнеров США такие же налоги, какие платит Америка за экспорт своей продукции.

Трамп также признал новое правительство Венесуэлы и напомнил о признании Белым домом Иерусалима в качестве столицы Израиля.

Напомним, что в эти дни Дональд Трамп находится в состоянии войны с Конгрессом, в котором преобладают сторонники Демократической партии. Конфликт из-за финансирования возведения стены на границе с Мексикой привел к рекордному закрытию правительственных структур в США. Оно временно прекратилось, но угрожает возобновиться в феврале. Трамп намерен объявить в стране чрезвычайное положение, чтобы получить деньги на строительство в обход Конгресса.