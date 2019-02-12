Процесс века в Испании: в Мадриде судят лидеров Каталонии, в стране продолжаются протесты (ФОТО, ВИДЕО)

Процесс века в Испании: в Мадриде судят лидеров Каталонии, в стране продолжаются протесты / Фото: Flikr

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Суд над бывшими лидерами Каталонии 12 февраля начался в Мадриде. На скамье подсудимых находятся 12 лидеров движения за независимость испанского региона. Официальный Мадрид требует для обвиняемых в сепаратизме каталонских политиков до 25-ти лет тюрьмы. Сегодняшнее заседание суда посвящено процедурным вопросам.

Вместе с тем в Каталонии начались акции протеста против суда. Активисты в Барселоне заблокировали трассы. У здания суда дежурят сотни полицейских, в том числе и сотрудники подразделения по борьбе с терроризмом. Одна из самых массовых акций состоялась в воскресенье, 10 февраля, пишет Reuters.

Прокуратура Испании обвиняет политиков Каталонии в организации «мятежа», а также им инкриминируют растрату государственных средств на проведение незаконного референдума. Бывший президент региона Карлес Пучдемон избежал ареста, скрывшись в Бельгии, где и находится сейчас. Однако на скамье подсудимых оказались некоторые министры его правительства, среди которых бывший замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас, экс-члены кабинета министров и депутаты парламента региона. Свидетельствовать на процессе будут экс-премьер Испании Мариано Рахой и бывшая вице-премьер Сорайя Саенс де Сантамария.

Пучдемон уже успел назвать этот суд «местью Мадрида».

Эксперты считают, что на этой неделе Испания готовится к самому чувствительному для страны испытанию за последние 40 лет демократии.

Напомним, в 2017 году в Каталонии состоялся никем не признанный референдум о независимости провинции от Испании. Еще спустя несколько недель власти Каталонии объявили о независимости региона. Испанское правительство в ответ ввело прямое управление Каталонии из Мадрида. После этого были арестованы ряд каталонских чиновников и политиков. Пучдемон покинул страну, а регион еще долгое время сотрясали акции протеста.