За грубый троллинг женщин в Facebook уволили ведущих французских журналистов. Фото: ForumDaily

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Racurs.ua

Во Франции уволили или отстранили от должности журналистов и редакторов газет, которые многие годы позволяли себе грубо шутить и троллить женщин в соцсети Facebook (Фейсбук). Жертвами их травли стали десятки женщин, в том числе активистки феминистского движения и коллеги в СМИ.

Около 10 лет злоумышленники занимались травлей женщин через анонимное интернет-сообщество League du LOL («Лига ЛОЛ»). О существовании сообщества написала газета Libération, после чего появились десятки подтверждений от женщин-жертв травли. Об этом сообщает «Русская служба BBC».

Среди временно отстраненных от должности оказались и двое журналистов самой Libération. Один из них является внештатным сотрудником газеты и основал указанную группу в 2009 году. Мужчина принес свои извинение в Тwitter и признал, что групповое издевательство и травля — это не смешно.

В троллинге в отношении женщин уличили также редакторов французского журнала Les Inrockuptibles и онлайн версии Libération.

Прикрываясь анонимностью, члены группы грубо шутили даже об изнасилованиях. В частности, однажды злоумышленники разместили порнографические фото, к которым прикрепили лица жертв своих издевательств.

Среди пострадавших от действий участников группы оказались известные французские журналистки Мелани Ванга, Люсиль Беллан и Нора Буаззуни.

Напомним, ранее мы писали о «профессиональных троллях», которые занимают искажением общественного мнения в Украине, и стоимости их услуг.