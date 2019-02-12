Газопровод «Северный поток – 2». Фото: Газета.Ру

https://racurs.ua/n118061-berlin-budet-doljen-kievu-za-stroitelstvo-gazoprovoda-severnyy-potok-2-s-ddeutsche-zeitung.html

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Газопровод «Северный поток — 2» — это российский политический проект, который может лишить Украину транзита газа. Однако отдельные политики в Европе воспринимают этот газопровод, как шаг к более безопасной поставке газа непосредственно от производителя.

После ввода газопровода в эксплуатацию, Германия станет главным европейским энергоузлом для газа из России. Но Киев вряд ли сможет подписать выгодный контракт с Москвой после этого. Об этом пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Журналисты этого издания утверждают, что Германия должна будет доказать другим странам Европы то, что Берлин не стремится к гегемонии. Например, над российским газопроводом можно установить жесткий контроль профильной Федеральной службы.

Кроме того, Германия должна взять на себя ответственность за Украину. При этом издание не предлагает конкретные шаги для защиты Украины.

По мнению СМИ, после запуска «Северного потока — 2» весь Европейский Союз будет зависимым от российского газа. Как альтернативу предлагают поставлять сжиженный газ из США и Персидского залива.

Ранее сообщалось, что Франция может значительно навредить реализации проекта российско-немецкого газопровода «Северный поток-2», а именно — поддержать изменение правил Евросоюза по эксплуатации газопроводов.