МВФ оценил способность Украины избежать дефолта в 2019 году

В МВФ считают, что Украине не стоит бояться дефолта, фото — Новостное агентство Харькова

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В Международном валютном фонде (МВФ) оценили способность Украины избежать дефолта в 2019 году.

Украина вошла в период значительных выплат по обслуживанию внешнего долга, сообщил в интервью FinClub глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман. Он считает, что этот факт не стал неожиданностью ни для МВФ, ни для правительства и НБУ.

Люнгман утверждает, что Украине удастся избежать проблем, поскольку в 2018 году этому способствовала политика Нацбанка, которій накапливал золотовалютные резервы, а также существенная внешняя финансовая помощь.

«Украина сможет обслуживать свои долговые обязательства. А если продолжать налоговую и бюджетную политику в нынешнем направлении, то отношение государственного долга к ВВП будет снижаться. Именно на это направлены меры в программе сотрудничества МВФ и Украины», — сказал представитель фонда в Киеве.

По его мнению, ситуация все же остается неустойчивой. Этому способствует нестабильность на международных рынках капитала. Поэтому Украине необходимо сохранить макроэкономическую стабильность, уменьшать свой долг, проводить структурные реформы, которые позволят привлечь инвесторов и таким образом усилить рост.

В 2019 году Украина должна отдать 427 млрд грн внешних долгов, что составляет примерно треть госбюджета.

В конце 2018 года международное агентство Fitch Ratings обновило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валютах. Он остался неизменным — на уровне «В-" со стабильным прогнозом.

В ноябре прошлого года новый рейтинг агентства Moody’s отдалил Киев от дефолта. Это международное рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг столицы с Caa3 до Caa2.