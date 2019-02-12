В Минфине рассказали, когда Украина может получить 500 млн евро помощи от ЕС

Деньги от ЕС. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/n118059-v-minfine-rasskazali-kogda-ukraina-mojet-poluchit-500-mln-evro-pomoschi-ot-es.html

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Очередной транш от Европейского Союза Украина может получить уже в конце марта этого года.

Для этого Киеву необходимо выполнить определенные условия. Об этом на XV ежегодной инвестиционной конференции, организованной Dragon Capital в Киеве, заявила журналистам министр финансов Оксана Маркарова, сообщает «Укринформ».

«В конце марта — начале апреля реально получить эти средства. Сейчас мы работаем над выполнением условий», — заявила чиновник.

По ее словам, в целом сумма макрофинансовой помощи от ЕС составляет 1 млрд евро, из которых 500 млн евро уже получены.

Напомним, 11 декабря 2018 года Европейский Союз официально перечислил первый транш кредита в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи Украине в размере 500 млн евро. Деньги из Европы зачислили в государственный бюджет. В Киеве заявляли, что это позволит в сжатые сроки рассчитаться по кредитным обязательствам государства.