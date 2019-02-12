Помпео о влиянии РФ: Из-за «отсутствия» США в Центральной Европе их место заняли соперники / Фото: НСН

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Государственный секретарь США Майк Помпео во время своего визита в Венгрию заявил, Будапешт должен поддерживать Украину и не позволять президенту РФ Владимиру Путину вбить клин между друзьями в НАТО. Об этом глава американского внешнеполитического ведомства США сказал в ходе встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

В ответ венгерский дипломат назвал лицемерием критику России со стороны западных стран, которые сотрудничают с Москвой, пишет «Польське радіо».

«Я говорил с министром иностранных дел Венгрии о насущной необходимости поддержки Украины в ее усилиях к сохранению суверенитета и территориальной целостности», — заявил Помпео.

Дипломат США добавил, что венгры хорошо знают из собственной истории, что Москва никогда не станет другом свободы и суверенитета меньших народов.

Кроме этого, он считает негативным шагом то, что США в последнее время часто «отсутствовали» в Центральной Европе и их место заняли конкуренты. Также Помпео назвал Россию и Китай авторитарными сверхдержавами.

Напомним, на этой неделе продолжается официальный визит госсекретаря США в страны Центральной Европы. Накануне визита Госдепартамент США сообщил, что Вашингтон стремится усилить демократические, военные, торговые и культурные связи с Европой. В то же время издание Politico поездку Помпео называет «визитом к баламутам Европы».