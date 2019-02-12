В КИУ считают, что трансляция сериала на канале «1+1» должна быть оплачена, коллаж — EADaily

https://racurs.ua/n118057-zelenskiy-doljen-oplatit-kak-agitaciu-pokaz-slugi-naroda-3-zayavlenie-kiu.html

Racurs.ua

По мнению Комитета избирателей Украины (КИУ), показ сериала «Слуга народа-3» во время избирательной гонки процесса является частью агитации в пользу кандидата Владимира Зеленского.

Трансляция сериала на канале «1+1» должна быть оплачена из избирательного фонда кандидата, сообщает 12 февраля КИУ в Фейсбук.

По мнению экспертов организации, одной из форм предвыборной агитации является обнародование в СМИ видеофильмов. А показ сериала «Слуга народа-3» побуждает граждан голосовать за Зеленского, который исполняет главную роль в фильме и одновременно является кандидатом в президенты.

В сериале, кроме того, положительно изображена деятельность героя, которого играет Зеленский, название фильма повторяет название политической партии, выдвинувшей актера «Квартала 95» на выборы. Поэтому, если Зеленский не оплатит показ сериала, в КИУ будут считать трансляцию нарушением закона «О выборах президента Украины».

В КИУ вспомнили похожую ситуацию из опыта политической борьбы в Литве. В прошлом году один из местных политиков частично оплатил съемки сериала, который положительно освещал его деятельность. Главный герой также визуально был похож на политика. Избирком Литвы признал некоторые эпизоды фильма политической рекламой.

Премьера нового сезона сериала «Слуга народа» состоится в марте, первый тур выборов президента Украины — 31 марта.

Напомним, что 11 февраля эксперты сети «ОПОРА» назвали бесплатные концерты «Квартала 95» вероятным подкупом избирателей.