Украина получила более 340 млн евро в кредит от Deutsche Bank. Фото: ТСН

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Украина получила кредит в размере 349,3 млн евро под гарантию Всемирного банка, средства уже поступили в государственный бюджет.

Кредит Украине предоставил Deutsche Bank, сообщили сегодня в пресс-центре Министерства финансов.

Средства поступили двумя траншами. Первый транш в 53,2 млн евро со сроком погашения 4 года, а второй — в размере 296,1 млн евро предусматривает погашение в течение 10 лет.

В Минфине отмечают, что по полученному кредиту была использована часть гарантии от Всемирного банка в размере 375 млн долл. Общий размер гарантии ВБ составляет 750 млн долл. Кредит под остальные гарантии Украины планирует получить в 2019 году.

Ранее сообщалось, что 21 декабря Международный валютный фонд перечислил Украине транш в размере 1,4 млрд долл. в рамках новой кредитной программы. Благодаря поступлению этих средств международные резервы Украины впервые с 2014 года выросли до 20,1 млрд долл.