Україна отримала понад 340 млн євро в кредит від Deutsche Bank. Фото: ТСН

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Україна отримала кредит у розмірі 349,3 млн євро під гарантію Світового банку, кошти вже надійшли до державного бюджету.

Кредит Україні надав Deutsche Bank, повідомили сьогодні у прес-центрі Міністерства фінансів.

Кошти надійшли двома траншами. Перший транш у 53,2 млн євро з терміном погашення 4 роки, а другий — у розмірі 296,1 млн євро передбачає погашення упродовж 10 років.

У Мінфіні зазначають, що за отриманим кредитом була використана частина гарантії від Світового банку розміром 375 млн дол. Загальний розмір гарантії СБ становить 750 млн дол. Кредит під решту гарантії Україна планує отримати у 2019 році.

Раніше повідомлялося, що 21 грудня Міжнародний валютний фонд перерахував Україні транш у розмірі 1,4 млрд дол. у рамках нової кредитної програми. Завдяки надходженню цих коштів міжнародні резерви України вперше з 2014 року зросли до 20,1 млрд дол.