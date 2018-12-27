Насиров издал приказ о своем восстановлении, фото — "Экономическая правда"

https://racurs.ua/n116201-nasirov-samoprovozglasil-sebya-rukovoditelem-gfs-dokument.html

Racurs.ua

Скандальный бывший руководитель Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров собственноручно подписал приказ о том, что приступил к исполнению обязанностей председателя ГФС.

Копию приказа, подписанного на фирменном бланке ГФС, обнародовали 27 декабря «Українські Новини».

Исходные данные приказа в документе не указаны.

Насиров в приказе сначала вспоминает о решении Окружного административного суда Киева от 11 декабря, которое признало незаконным его увольнение, а затем пишет о том, что он 27 декабря «приступил к исполнению обязанностей председателя Государственной фискальной службы».

В то же время на официальном сайте ГФС об этом приказе ничего не сообщается, а в разделе «Руководство ГФС» исполняющим обязанности главы службы указано Александра Власова.

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сообщил УНН, что правительство сегодня не рассматривало вопрос восстановления Насирова на посту главы ГФС.

Напомним, что после своего скандального восстановлении в должности Насиров намерен баллотироваться на президентских выборах.