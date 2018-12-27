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Насиров издал приказ о своем восстановлении, фото — "Экономическая правда"

Насиров подписал приказ о своем восстановлении в должности главы Фискальной службы — в СМИ обнародован документ

27 дек 2018, 17:29
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Скандальный бывший руководитель Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров собственноручно подписал приказ о том, что приступил к исполнению обязанностей председателя ГФС.

Копию приказа, подписанного на фирменном бланке ГФС, обнародовали 27 декабря «Українські Новини».

Исходные данные приказа в документе не указаны.

Приказ, который подписал Р. Насиров, фото — "Українські Новини"

Насиров в приказе сначала вспоминает о решении Окружного административного суда Киева от 11 декабря, которое признало незаконным его увольнение, а затем пишет о том, что он 27 декабря «приступил к исполнению обязанностей председателя Государственной фискальной службы».

В то же время на официальном сайте ГФС об этом приказе ничего не сообщается, а в разделе «Руководство ГФС» исполняющим обязанности главы службы указано Александра Власова.

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сообщил УНН, что правительство сегодня не рассматривало вопрос восстановления Насирова на посту главы ГФС.

Напомним, что после своего скандального восстановлении в должности Насиров намерен баллотироваться на президентских выборах.


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