Троллим и «мочим»: эксперты сообщили цену услуг интернет-ботов в Украине (ВИДЕО)

Журналисты провели анализ с помощью коммерческого предложения одной из «ботоферм», скриншот видео

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Racurs.ua

Услуги интернет-ботов для отбеливания репутации или искажения общественного мнения могут стоить украинским политикам до 20 тыс. долл. в месяц.

Об этом сообщается в расследовании программы «Схемы: коррупция в деталях».

Журналисты провели анализ с помощью коммерческого предложения одной из «ботоферм». Фирма предлагала потенциальным политикам-клиентам с помощью фейковых аккаунтов формировать информационное поле в украинском сегменте Фейсбука во время выборов, «вбрасывать» информацию и «троллить» оппонентов.

Услуги «ботофермы» осенью 2018 года обошлись бы заказчику в 5 тыс. долл. в месяц. За отдельную сумму обещали разгонять публикации и месседжи для целевой аудитории. Совокупно информационное обслуживание такого рода обошлось бы политику в 16−20 тыс. долл. в месяц.

Политтехнолог Дмитрий Раимов утверждает, что услугами таких ботоферм пользуется немало политиков. Иногда политики заказывают подобные услуги, чтобы защитить репутацию, но часто и для информационных атак на оппонентов.

«Атаковать легче. Бросил информацию — и дальше она распространяется сама», — объясняет Раимов.

Он рассказал, что страницы ботов обычно ведет один человек. Он может управлять примерно 20-ю аккаунтами. Фотографии для этих страницах обычно берутся на интернет-стоках и в заблокированных в Украине российских социальных сетях.

Чаще всего для такой работы нанимают студентов-старшекурсников, по специальности социологов и психологов. «Они умеют провоцировать пользователей на эмоции», — объясняет политтехнолог.

Заработная плата оператора фейкового аккаунта может достигать от 700 до 1,5 тыс. долл.