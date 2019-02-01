Генпрокуратура объявила о подозрении россиянам, причастным к лишению свободы украинцев (ВИДЕО)

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Генпрокуратура Украины сообщила о подозрении россиянам, которые причастны к незаконному лишению свободы украинцев

Генеральная прокуратура Украины осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам незаконного лишения свободы граждан Украины в России. Об этом во время брифинга сегодня, 1 февраля, заявил прокурор отдела Генпрокуратуры.

По его словам, Генпрокуратурой составлено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности следователем, прокурором или другим уполномоченным на то законом лицом, соединенное с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также сопряженное с искусственным созданием доказательств обвинения или другой фальсификацией) Уголовного кодекса Украины, следователю из Следственного комитета Российской Федерации.

Этот следователь при отсутствии в материалах уголовного дела каких-либо объективных доказательств причастности граждан Украины к совершению преступлений, привлек их к уголовной ответственности.

В октябре 2018 года Генпрокуратура сообщила о подозрении в совершении преступлений, связанных с незаконным лишением свободы украинских политзаключенных Сенцова, Кольченко, Чирния, Афанасьева.

В ноябре 2008 года Генпрокуратура сообщила о подозрении старшему следователю Федеральной службы безопасности из-за незаконного привлечения к уголовной соответствии украинца Павла Гриба, похищенного россиянами в Беларуси.

Во всех этих случаях должностные лица Российской Федерации осуществили привлечения граждан Украины к уголовной ответственности. С помощью пыток они заставляли их признать вину.

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Напомним, что состояние здоровья трех военнопленных моряков ухудшилось.