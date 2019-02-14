Трамп вернул в кресло генпрокурора США выдвиженца Буша-старшего

Новый генпрокурор и министр юстиции США Уильям Барр, фото — Reuters

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Racurs.ua

Американские сенаторы проголосовали за назначение на должность генпрокурора 68-летнего Уильяма Барра, который возглавлял ведомство в 1991—1993 годах при президенте Джордже Буше-старшем.

За утверждение Барра проголосовали 54 сенатора, против — 45, сообщает 14 февраля The Washington Post.

В США генпрокурор также является министром юстиции. Барр будет курировать ряд важных расследований, в частности — работу спецпрокурора Роберта Мюллера, который выяснял, существовал ли заговор между РФ и предвыборным штабом Трампа во время предвыборной кампании в США.

Президент США Дональд Трамп уволил предыдущего генпрокурора Джеффа Сешнса в ноябре. Считается, что их отношения испортились из-за «российского расследования», от надзора над которым Сешнс себя устранил. Трамп же считал, что генпрокурор должен расследование прекратить. Он неоднократно делал язвительные замечания в адрес Сешнса, критикуя его методы работы.

Сешнс в начале расследования в отношении вмешательства РФ в выборы уверял, что в 2016 году не встречался и «не вел переговоров с россиянами», но потом выяснилось, что он дважды встречался с послом России в США Сергеем Кисляком. В марте 2018 года Сешнс официально признал, что встречался с россиянами и взял самоотвод от расследования любых дел, связанных с РФ.