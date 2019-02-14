Незаконный блокпост: в пригороде Днепра «зеленые человечки» пытались перекрыть дорогу (ФОТО)

Незаконный блокпост вблизи Днепра, фото — Национальная полиция

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Racurs.ua

Вблизи Днепра полиция задержала шесть человек по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Неизвестные пытались установить блокпост на трассе Знаменка-Луганск-Изварино неподалеку города Новомосковска.

Во время задержания у них изъяли несколько единиц оружия и спецсредства, сообщила 14 февраля пресс-служба Национальной полиции.

Люди, одетые в камуфляжную форму, сначала назвались военными. В разговоре с правоохранителями они отказались предъявить удостоверение или разрешение на установку сооружения — блокпоста, который оборудовали на обочине с помощью мешков с песком. Мужчины сообщили, что их наняли для выполнения этой работы и они ждут дальнейших указаний от руководителя.

В Нацполиции не уведомили, для чего задержанным понадобилось сооружать оборонительное сооружение на значительном расстоянии от зоны ООС.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) УК Украины.