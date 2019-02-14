Суд рассмотрит часть материалов дела Мангера в закрытом режиме

Мангер в суде, фото — Украинская правда

https://racurs.ua/n118189-sud-rassmotrit-chast-materialov-dela-mangera-v-zakrytom-rejime.html

Racurs.ua

Рассмотрение части материалов дела Владислава Мангера, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк, состоится в закрытом режиме.

Шевченковский райсуд Киева 14 февраля продолжил избирать меру пресечения главе Херсонского облсовета Мангеру. Следственный судья сегодня удовлетворил ходатайство прокуратуры о закрытом режиме ознакомления с материалами допроса двух подозреваемых и одного свидетеля в деле Гандзюк, сообщает «Громадське».

Прокуратура считает, что в некоторых материалах содержится информация, обнародование которой может повредить расследованию. Поэтому в закрытом режиме судьи ознакомятся с информацией видеодопроса подозреваемых Сергея Торбина и Игоря Павловского.

Адвокаты Мангера ходатайствовали также о пересмотре в закрытом режиме протокола допроса свидетеля Александра Власова. По словам защитников, этот свидетель назвал две фамилии вероятных организаторов нападения на Гандзюк, которые, как и Мангер, имеют отчество Николаевич (но это не председатель облсовета Мангер). Адвокаты считали, что обнародование их фамилий также может повредить дальнейшему следствию.

Решение об избрании меры пресечения Мангер состоится в открытом режиме. В суде исследованы примерно 500 страниц документов ходатайства прокуратуры об аресте — протоколы допроса подозреваемых, свидетелей, следственных экспериментов и выводов экспертов и врачей.

Напомним, что 13 февраля адвокаты Мангера заявили отвод прокурорам, который суд отклонил. Прокуратура просит арестовать подозреваемого до 3 марта, поскольку опасается того, что Мангер убежит за границу. Адвокаты просят суд избрать меру пресечения, не связанную с арестом.

Во время суда стало известно, что причастный к убийству Екатерины Гандзюк Алексей Левин скрылся от правоохранительных органов в Доминиканской Республике.