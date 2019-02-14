Убийство Гандзюк: прокурор заявил о бегстве одного из фигурантов дела в Доминикану. Фото: ТСН

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Причастный к убийству Екатерины Гандзюк Алексей Левин сбежал от правоохранительных органов в Доминиканскую Республику. По данным правоохранителей, беглец скрывается у человека по имени Денис Пащенко.

Такая информация указана в протоколе допроса одного из свидетелей по делу. Об этом заявила прокурор Виктория Коваль во время сегодняшнего заседания в Шевченковском райсуде Киева по избранию меры пресечения председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, подозреваемому в заказе убийства Гандзюк, сообщает «РБК-Украина».

Ранее Левин уже обвинялся в организации убийств и разбойных нападений на водителей на Херсонщине. Мужчина был приговорен к 15 годам заключения. Когда летом прошлого года правоохранители заподозрили его в убийстве Гандзюк, он исчез. В январе СБУ объявила его в розыск.

Главным фигурантом дела об убийстве Гандзюк сейчас является Мангер, который не признает свою вину и утверждает, что все было организовано генералом Службы безопасности Украины Даниилом Доценко. Также он заявил, что с Левиным общался «как с помощником депутата».

Как известно, нападение на общественную активистку Екатерину Гандзюк, которая одновременно была управляющей делами исполкома Херсонского городского совета, было совершено 31 июля 2018 года неподалеку от ее дома. Женщину облили кислотой. Гандзюк умерла через месяц после госпитализации.