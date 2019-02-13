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Ракурс
Владислав Мангер. Фото: Радіо Свобода

Нападение на Гандзюк организовал генерал СБУ с целью дискредитации полиции — Мангер (ВИДЕО)

13 фев 2019, 17:29
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Генерал Службы безопасности Украины Даниил Доценко с целью дискредитации полиции организовал нападение на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Нападение на активистку должно было дискредитировать работу полиции. О причастности украинской спецслужбы к нападению на Гандзюк заявил 13 января глава Херсонского областного совета Владислав Мангер во время заседания суда по избранию ему меры пресечения.

«Я считаю, что Даниил Доценко организовал нападение на Екатерину Гандзюк с целью дискредитации органов полиции», — заявил Мангер.

Он добавил, что Гандзюк сотрудничала со спецслужбой и подчинялась лично генералу Доценко.

Напомним, 11 февраля прокуратура объявила подозрение Мангеру в организации убийства Гандзюк. Сам Мангер свою причастность к этому преступлению отрицает. 31 января он решил приостановить членство в партии «Батькивщина» на время проведения расследования. 10 февраля его исключили из состава этой политсилы.

Источник: Ракурс


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