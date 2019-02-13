Никто в мире еще не делал такого - глава Совета международных экспертов Хупер о конкурсе в Антикоррупционный суд

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Глава Общественного совета международных экспертов Энтони Хупер в интервью пресс-службе Высшей квалификационной комиссии судей Украины поделился впечатлениями от конкурса в Высший антикоррупционный суд и сотрудничества с ВККСУ.

Он отметил, что впервые в мире, насколько ему известно, страна пригласила группу международных экспертов для помощи в назначении судей Антикоррупционного суда.

«Ни одна страна в мире такого еще не делала… Быть вовлеченным в такой международный опыт — восхищает», — заявил глава Совета международных экспертов.

Хупер также положительно отозвался о сотрудничестве с ВККСУ, назвав его успешным.

«У международных экспертов было полное сотрудничество с ВККСУ и прекрасная командная работа», — заявил Хупер.

В пресс-службе ВККСУ напомнили, что трое членов Совета международных экспертов представляли англосаксонскую систему права, а остальные трое — континентальную. Система общего права используется в Великобритании, Сингапуре, Новой Зеландии, Австралии, США, Канаде, Нигерии, Гане, на Карибских островах, в Восточной Африке. В то же время Энтони Хупер назвал и различия между этими двумя системами.

«В основе англосаксонской системы права — перекрестный допрос, то есть убеждение, что правду можно открыть, если позволить одной стороне провести перекрестный допрос другой стороны и свидетелей», — отметил Хупер.

По словам английского эксперта, в британской системе общего права нет права на подачу апелляции как это существует в системе гражданского права. Для сравнения, в Украине сотни судей работают в апелляционной инстанции, в отличие от Британии.

«В Англии и Уэльсе, численность населения которых составляет 60 млн человек, в апелляционной инстанции работают только 40 судей. И это существенное отличие от украинской системы», — уточнил Хупер.

Комментируя конкурс судей в Антикоррупционный суд, международный эксперт отметил прозрачность этого процесса.

«Мы ставили вопросы действующим судьям об их имуществе, декларациях, налоговых делах и все это можно было посмотреть на Youtube», — отметил адвокат.

Он добавил, что в Великобритании проводятся конкурсы на должности судей, но решения принимаются в частном, закрытом порядке.

«Я не занимался ничем настолько захватывающим, как это приключение в Украине», — поделился впечатлениями Энтони Хупер относительно формирования Антикоррупционного суда.

Он также выразил надежду, что проведенная в рамках конкурса в ВАС работа сможет повысить уровень доверия населения к судебной системе. Однако, по мнению британца, для уменьшения уровня коррупции в Украине необходимо обеспечить беспристрастность и независимость судебной ветви власти.

Хупер также отметил необходимость быстрого рассмотрения дел. Он убежден, что с момента ареста до конца судебных слушаний не должно пройти больше года, лучше меньше.

«Коррупционеры не должны годами не привлекаться к ответственности, тратя время суда. Также нужно „замораживать“, а затем конфисковывать их имущество. В случае, если активы не будут изыматься, справедливости не удастся достичь», — резюмировал Хупер.

Напомним, 21 июня 2018 года Верховная Рада одобрила президентский законопроект о запуске Высшего антикоррупционного суда. Принятия этого закона добивались западные партнеры, в том числе и Международный валютный фонд.

27 декабря ВККСУ обнародовала результаты экзаменов кандидатов в Антикоррупционный суд и в Апелляционную палату ВАС. До 26 января члены Общественного совета международных экспертов проверяли кандидатов и отсеяли тех из них, которые вызвали сомнения.